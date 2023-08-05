Звезда Comedy Woman Елена Борщева рассказала о ссорах с мужем-бодибилдером

Звезда КВН и Comedy Woman Елена Борщева — прекрасный пример для всех девочек, которых дразнят в школе из-за внешности. Она смогла прославиться на всю страну благодаря своему прекрасному чувству юмора и создать крепкую дружную семью. Супруг Елены — абсолютный чемпион России в категории «классический бодибилдинг» Валерий Юшкевич.

Елена и Валерий поженились почти 20 лет назад — в далеком 2005 году. В 2007-м у них родилась дочь Марта, а в 2015-м у девочки появилась сестра Ума. Правда, по словам Елены, даже в их образцовой семье нередки ссоры. В интервью порталу Леди Mail.ru комикесса рассказала, из-за чего ругается с мужем и как находит выход из конфликтов.