Стало известно, почему Маркл таит обиду на Миддлтон

Выяснилось, почему Меган Маркл затаила обиду на Кейт Миддлтон. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на источник, близкий к семье принца Гарри.

Инсайдер рассказал, что Маркл ждала извинений от Миддлтон. Дело в том, что к невесте принца Гарри во дворце относились по-другому, и это сошло семье с рук.

Супруга Гарри была уверена, что члены британской королевской семьи извинятся перед ней после того, как состоится премьера документального фильма. В нем Маркл рассказала о своих чувствах и обиде на родственников. Однако извинений не последовало, реакция было обратной.

При этом источник уверяет, что Маркл готова рассказать правду о Кейт и Уильяме любому человеку, который будет готов ее выслушать. Она уверена в своей правоте, поэтому затаила обиду.