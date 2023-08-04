Сын Малилина закрутил новый роман

Сын Малилина расстался с балериной и закрутил новый роман
Несколько лет назад стало известно о романе Фрола Малинина, сына певца Александра Малинина, с балериной Анастасией Ужанской. Оказалось, пара больше не вместе.
Фрол нашел себе новую возлюбленную, с которой проводит время в Париже. Пока наследник исполнителя не представил подписчикам свою избранницу.
Сестра Фрола Устинья тоже не одинока — недавно она сообщила, что выходит замуж за иностранца по имени Зак. Сейчас знаменитости занимаются подготовкой к свадьбе.
Напомним, у 64-летнего Александра есть 41-летний Никита, 38-летняя Кира и 22-летние Фрол и Устинья.