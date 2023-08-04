Сын Малилина закрутил новый роман

Несколько лет назад стало известно о романе Фрола Малинина, сына певца Александра Малинина, с балериной Анастасией Ужанской. Оказалось, пара больше не вместе.

© 0WomanHit.ru - МК

Фрол нашел себе новую возлюбленную, с которой проводит время в Париже. Пока наследник исполнителя не представил подписчикам свою избранницу.

Сестра Фрола Устинья тоже не одинока — недавно она сообщила, что выходит замуж за иностранца по имени Зак. Сейчас знаменитости занимаются подготовкой к свадьбе.