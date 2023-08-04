Риз Уизерспун развелась после 12 лет брака

Голливудская звезда Риз Уизерспун официально расторгла брак с агентом Джимом Тотом. Как сообщает People, решение расстаться приняли 4 месяца назад, а сейчас оформили юридические детали.

© 0Российская Газета

Судя по всему, время ушло на согласование нюансов брачного контракта, в своё время подписанного Уизерспун и Тотом. Детали не сообщаются. Известно, что одним из главных пунктов была совместная опека над десятилетним сыном.

О расставании пара объявила всего за несколько дней до 12-й годовщины свадьбы. О причинах не распространялись. Только указали на "непреодолимые различия".