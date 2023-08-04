Киану Ривза заметили с сестрой, которой он помог побороть рак

Киану Ривза заметили отдыхающим на яхте с сестрой, которой он помог побороть рак
58-летнего актера Киану Ривза заметили отдыхающим на яхте со своей сестрой Ким, которой он в свое время помог излечиться от рака. Об этом пишет Daily Mail.
"Киану не часто отдыхает со своими родственниками в перерывах между съемками. В этот раз он был в хорошем настроении, раздевшись до плавок и наслаждаясь бокалом шампанского, чтобы освежиться. Его 56-летняя сестра Ким выглядела здоровой и посвежевшей. Они много разговаривали и смеялись", - рассказал очевидец.
В 1991 году Ким Ривз диагностировали лейкемию, тогда Киану отдал 70% своего гонорара за фильм "Матрица", чтобы вложить средства в исследование лекарства от этого недуга. В течение 10 лет артист поддерживал сестру, оплачивал ее лечение и личные расходы. После того, как сестре артиста удалось добиться ремиссии, Киану основал благотворительный фонд помощи больным раком людям.