Киану Ривза заметили с сестрой, которой он помог побороть рак

"Киану не часто отдыхает со своими родственниками в перерывах между съемками. В этот раз он был в хорошем настроении, раздевшись до плавок и наслаждаясь бокалом шампанского, чтобы освежиться. Его 56-летняя сестра Ким выглядела здоровой и посвежевшей. Они много разговаривали и смеялись", - рассказал очевидец.