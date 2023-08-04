Бывшую жену Венсана Касселя впервые после развода заметили на свидании
Модель Тину Кунаки засняли на свидании с неизвестным бойфрендом. Соответствующие снимки появились в социальных сетях.
Перед камерой 26-летняя Тина Кунаки обнимала мужчину после вечеринки на улице. По всей видимости, пара ждала такси или личного водителя. Несмотря на активное обсуждение в соцсетях, модель никак не комментировала ситуацию и не публиковала совместные фото с незнакомцем.
В апреле 2023 года таблоид Daily Mail сообщил о расставании Венсана Касселя и Тины Кунаки.
«Они расстались несколько недель назад. Сердце Тины разбито», — процитировали журналисты слова инсайдера.
Венсан Кассель и Тина Кунаки вместе с 2016 года. В августе 2018 года актер и модель сыграли свадьбу, а в апреле 2019-го у них родилась дочь, которую они назвали Амазони.
У актера также есть две дочери от первой супруги Моники Беллуччи — 18-летняя Дева и 12-летняя Леони. Кассель и Беллуччи были женаты около 14 лет, с 1999 по 2013 год.