Бывшую жену Венсана Касселя впервые после развода заметили на свидании

Модель Тину Кунаки засняли на свидании с неизвестным бойфрендом. Соответствующие снимки появились в социальных сетях.

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Перед камерой 26-летняя Тина Кунаки обнимала мужчину после вечеринки на улице. По всей видимости, пара ждала такси или личного водителя. Несмотря на активное обсуждение в соцсетях, модель никак не комментировала ситуацию и не публиковала совместные фото с незнакомцем.

В апреле 2023 года таблоид Daily Mail сообщил о расставании Венсана Касселя и Тины Кунаки.

«Они расстались несколько недель назад. Сердце Тины разбито», — процитировали журналисты слова инсайдера.

Венсан Кассель и Тина Кунаки вместе с 2016 года. В августе 2018 года актер и модель сыграли свадьбу, а в апреле 2019-го у них родилась дочь, которую они назвали Амазони.