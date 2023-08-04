Ксения Собчак объяснила причину появления в розовом платке

Российская телеведущая Ксения Собчак объяснила, почему появилась в платке в новом выпуске «Осторожно, новости». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

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После выхода нового выпуска передачи «Осторожно, новости» в соцсетях начали обсуждать причину появления Ксении Собчак в розовом головном уборе.

«Хватит оскорблять пожилую Барби! Укладка в Марбелье в +30 — это невыполнимая миссия! Платок мое все!», — иронично написала Собчак.

Несколько дней назад Ксению Собчак высмеяли за выбор «деревенских шляп». В новом видео Ксения Собчак позировала в атласном розовом костюме с ярким цветочным принтом и солнцезащитных очках. Перед зеркалом телеведущая выбирала шляпу, а затем попросила подписчиков выбрать лучший вариант.

Однако пользователи соцсетей не оценили модели и высказали свое мнение о внешнем виде в комментариях.