Глюкоза пережила психологические трудности и сравнила их с удушьем

«Я недавно как раз из кризиса выпрыгнула – так хорошо сейчас, знаете, как будто тебя под водой держали, и ты думал: «Ну все, больше не будет ни одного глотка воздуха, и вот я сейчас задохнусь». И вдруг ты выныриваешь и дышишь новым воздухом, новыми мечтами, чувствуешь себя абсолютно обновленным», — отметила Глюкоза.