Глюкоза пережила психологические трудности и сравнила их с удушьем
Певица Глюкоза в разговоре с «Теленеделей» похвасталась тем, что недавно «выпрыгнула» из психологического кризиса.
«Я недавно как раз из кризиса выпрыгнула – так хорошо сейчас, знаете, как будто тебя под водой держали, и ты думал: «Ну все, больше не будет ни одного глотка воздуха, и вот я сейчас задохнусь». И вдруг ты выныриваешь и дышишь новым воздухом, новыми мечтами, чувствуешь себя абсолютно обновленным», — отметила Глюкоза.
Она сравнила эти ощущения с надетым новым платьем, которое долго пролежало в шкафу. По словам певицы, она пока не знает, как именно носить это «платье», однако Глюкоза чувствует, что такое психологическое состояние ей подходит. Исполнительница подчеркнула, что пребывает в полной гармонии со своей внешностью, возрастом и жизненными обстоятельствами.
«Я всегда общалась с людьми старше себя, но сейчас я чувствую, как меня тянет к молодым – они как будто открывают для тебя что-то новое, ты с ними двигаешься и заряжаешься этой энергией. Я их обожаю!» — отметила Глюкоза.