28-летняя актриса Лиза Арзамасова призналась, что сделала "пластику" носа

28-летняя Лиза Арзамасова призналась, что сделала "пластику" носа
28-летняя российская актриса театра, кино и ТВ, певица и телеведущая Лиза Арзамасова рассказала, что сделала пластическую операцию. При этом звезда "Папиных дочек" подчеркнула, что ее к этому вынудили обстоятельства - буквально производственные травмы.
Как говорит Лиза, в театральной постановке, где она участвовала, коллега по сцене неаккуратно открыл дверь, сильно задев Азрамасову. "На одном из спектаклей партнер открыл мне дверь прямо в нос. В зале смех, перед глазами звездочки", - вспоминает артистка. На следующий день она обратилась в клинику - "ремонтировать". "Ну и форму деликатно поправили, конечно", - приводит слова Арзамасовой "Стархит".
Актриса уверяет, что никогда бы не решилась на такую операцию и не планировала ее, потому что "боялась разрушить свое лицо, заслуженное временем жизни на земле и любимое теми, кто меня любит" - "но так уж вышло". Дело в том, что "театральная травма" была не первой - еще на ледовом проекте Лиза сломала нос ("прямо лицом об лед во время репетиции"). А инцидент в театре просто стал последней каплей.
Елизавета Арзамасова родилась в 1995 году в Москве. В кино снималась с четыре лет, занималась в музыкальной студии при ГИТИСе. В фильмографии - "Всадник по имени Смерть", "Рагин", "Волкодав из рода Серых Псов", "Братья Карамазовы", "Бесы", "Достоевский".