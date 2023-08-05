28-летняя актриса Лиза Арзамасова призналась, что сделала "пластику" носа

28-летняя российская актриса театра, кино и ТВ, певица и телеведущая Лиза Арзамасова рассказала, что сделала пластическую операцию. При этом звезда "Папиных дочек" подчеркнула, что ее к этому вынудили обстоятельства - буквально производственные травмы.

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Как говорит Лиза, в театральной постановке, где она участвовала, коллега по сцене неаккуратно открыл дверь, сильно задев Азрамасову. "На одном из спектаклей партнер открыл мне дверь прямо в нос. В зале смех, перед глазами звездочки", - вспоминает артистка. На следующий день она обратилась в клинику - "ремонтировать". "Ну и форму деликатно поправили, конечно", - приводит слова Арзамасовой "Стархит".

Актриса уверяет, что никогда бы не решилась на такую операцию и не планировала ее, потому что "боялась разрушить свое лицо, заслуженное временем жизни на земле и любимое теми, кто меня любит" - "но так уж вышло". Дело в том, что "театральная травма" была не первой - еще на ледовом проекте Лиза сломала нос ("прямо лицом об лед во время репетиции"). А инцидент в театре просто стал последней каплей.