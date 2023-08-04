68-летняя Ирина Хакамада показала лицо без макияжа
Бизнес-тренер, публицист и политический деятель Ирина Хакамада показала внешность без макияжа. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
68-летняя знаменитость поделилась снимком с отдыха на Бали, на котором она запечатлела себя в голубой футболке на фоне пляжа. На размещенном кадре видно, что на ее лице отсутствует косметика.
«Отдых от города: от волос, очков и makeup. Как есть, открытая природе. Полезно иногда сбрасывать маски. Дышать легче», — подписала звезда пост.
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