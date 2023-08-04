«Зачем обманывать?»: Семенович высмеяли за использование фотошопа

Анна Семенович недавно взяла курс на естественную красоту. В микроблоге она разместила снимок, на котором был заметен округлившийся живот. Звезда призналась, что главное – это любовь к себе. Без этого человек будет чувствовать себя некомфортно в любом весе и искать недостатки. Тогда не все поклонники поверили артистке, ведь даже «правдивую» фотографию Семенович немного отредактировала, замазав неровности кожи.

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Накануне Анну вновь высмеяли за использование фотошопа. Так, певица снялась для журнала «Антенна». На обложке знаменитость предстала в купальнике. Фотографию сопроводили слова Семенович о том, что она не пропагандируют худобу и любит вкусно покушать. Радостью от выпуска издания звезда поделилась в микроблоге. Она также отметила, что облачилась в купальник из своей авторской коллекции.

Однако пользователи Сети вновь посчитали, что женщина не совсем честна с аудиторией. Так, она не пропагандирует худобу, но при этом все равно на обложке представлена после явной обработки фотошопом.