«Зачем обманывать?»: Семенович высмеяли за использование фотошопа
Анна Семенович недавно взяла курс на естественную красоту. В микроблоге она разместила снимок, на котором был заметен округлившийся живот. Звезда призналась, что главное – это любовь к себе. Без этого человек будет чувствовать себя некомфортно в любом весе и искать недостатки. Тогда не все поклонники поверили артистке, ведь даже «правдивую» фотографию Семенович немного отредактировала, замазав неровности кожи.
Накануне Анну вновь высмеяли за использование фотошопа. Так, певица снялась для журнала «Антенна». На обложке знаменитость предстала в купальнике. Фотографию сопроводили слова Семенович о том, что она не пропагандируют худобу и любит вкусно покушать. Радостью от выпуска издания звезда поделилась в микроблоге. Она также отметила, что облачилась в купальник из своей авторской коллекции.
Однако пользователи Сети вновь посчитали, что женщина не совсем честна с аудиторией. Так, она не пропагандирует худобу, но при этом все равно на обложке представлена после явной обработки фотошопом.
«Зачем обманывать людей?», «Фотошоп зашкаливает», – посмеялись фолловеры в комментариях.