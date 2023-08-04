58-летняя Беллуччи в строгом костюме снялась для обложки Elle

Актриса Моника Беллуччи стала лицом нового выпуска журнала Elle. Соответствующие снимки появились в социальных сетях.

58-летняя Моника Беллуччи снялась в строгом костюме с брюками-палаццо и жакетом с «мужского плеча». В интервью актриса рассказала о том, как гордится своей дочерью и ее актерской карьерой. Она также снова призналась в чувствах к Тиму Бертону. Актриса сказала, что очень уважает его работы, поэтому счастлива сняться в продолжении «Битлджуса».

Газета.Ru

В феврале 2023 года Монику Беллуччи заподозрили в романе с американским кинорежиссером Тимом Бертоном. Папарацци засняли их во время свидания в Париже. В СМИ предположили, что роман между ними завязался после встречи на 14-м кинематографическом фестивале имени братьев Люмьер, который прошел в октябре прошлого года во французском городе Лион. Там Бертон получил награду из рук Беллуччи. В конце июня актриса дала большое интервью журналу Elle France, в котором подтвердила, что встречается с режиссером.