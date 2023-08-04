Какие российские звезды не хотели заводить детей

Певица Наталья Гулькина призналась, что развелась с четвертым мужем из-за нежелания иметь общих детей. Кто еще из российских женщин-знаменитостей отказывался от пополнения в семье?

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Экс-солистка группы «Мираж» Гулькина рассказала в интервью для YouTube-шоу «Алена, блин!», что ее брак с врачом-педиатром Сергеем Реутовым, который младше артистки на 16 лет, распался из-за разных семейных взглядов.

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«Он был намного меня моложе, и я поняла, что мы с этим человеком далеко не сможем вместе пойти, поэтому решила, пока не поздно, развестись. К тому же он хотел детей, а я уже нет. Так и сказала ему: „Сереж, давай расходиться, у тебя вся жизнь впереди“. Я зацепилась за то, что не хочу и не могу иметь детей в силу своего возраста. Это стало важным аргументом, чтобы расстаться, и я ушла», — объяснила певица.

Кто из российских актрис не хотел иметь детей в браке

Советская и российская актриса Татьяна Доронина была замужем пять раз, но ни одному из избранников не родила ребенка. В первом браке, с актером Олегом Басилашвили, артистка сделала аборт. О беременности она узнала, когда решилась развестись с артистом из-за измен.

«У нас должны были появиться двое детей. И если бы не то, что он, к несчастью, сотворил, наверное, они бы появились. Когда я поняла, что развожусь и я одна, мне пришлось это сделать. Когда все произошло, врач мне сказала, что их было двое. Это было очень тяжело пережить», — признавалась она.

Актриса Татьяна Самойлова не стала рожать ребенка от актера Василия Ланового из личных интересов. Она забеременела во время подготовки к съемкам в фильме «Летят журавли». Знаменитость считала, что рождение детей может негативно сказаться на ее внешних данных, и не представляла, как с двойней будет жить в маленькой комнате. Артистка в итоге сделала аборт.

«Моей самой большой любовью был Василий Лановой. Мы были мужем и женой шесть лет. Счастливы были просто безумно. Я была беременна двойней от Ланового, но этим детям не суждено было родиться. Васька сказал: «Если сделаешь аборт, я обижусь», — вспоминала она.

Актриса Анастасия Вознесенская прожила в браке с актером Андреем Мягковым 57 лет. Пара за долгие годы не обзавелась детьми. В документальном фильме Первого канала она объяснила причину своей бездетности тем, что они с супругом были заняты работой. Артисты не жалели о том, что так и не стали родителями.

Певица Роксана Бабаян около 40 лет прожила в браке с актером Михаилом Державиным. Причиной отсутствия детей в студии программы «Судьба человека» артистка называла работу и свой возраст.

«У нас так сложилось, все-таки мы взрослыми встретились, не 18-летними. Надо было преобразовывать жизнь, много задач решать. Михаил Михайлович работал, заботился о пожилой маме. Он был единственным мужчиной в семье всегда. Отец рано умер. У него еще две прекрасные сестры», — рассказала Бабаян.

Какие звезды не хотели иметь детей, но передумали

Журналист Ксения Собчак в 2016 году впервые стала мамой. За год до рождения ребенка телезвезда говорила, что ее устраивало отсутствие наследников.

«Я боюсь, что с детьми все это очень изменится. Я не понимаю, зачем мне эти изменения. Когда людям становится скучно, когда они испытывают потребность в большей любви и нежности, они хотят детей. Меня все устраивает», — подчеркивала телеведущая.

Актриса Ингеборга Дапкунайте несколько раз была замужем, но отказывалась говорить на тему детей. В третий раз артистка тайно сыграла свадьбу, а в 2018 году в честь своего 55-летия рассказала для «ОК!», что у нее есть двухлетний сын.