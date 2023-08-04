Опубликованы новые подробности свидания Шейк с известным футболистом

Page Six раскрыл новые подробности свидания российской супермодели Ирины Шейк с известным игроком в американский футбол, бывшим мужем манекенщицы Жизель Бюндхен Томом Брэди. Подробности опубликованы на сайте издания.

© Lenta.ru

Анонимный источник сообщил, что знаменитости сходили в ресторан японской кухни Sushi Azabu в Нью-Йорке. По его словам, Брэди сопроводили в отдельную комнату, а через несколько минут Шейк зашла в ресторан и последовала в то же помещение.

«Они были вдвоем и не хотели, чтобы их кто-то тревожил», — уточнил собеседник.

Информатор журналистов также рассказал, что спортсмен вышел в свет в футболке, джинсах и кроссовках, а его спутница предпочла более элегантный наряд. При этом других деталей свидания источник не назвал. Представители пары никак не прокомментировали появившуюся в СМИ информацию.