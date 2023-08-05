Мася и Кот: как Собчак и Богомолов называют друг друга?

Ксения Собчак и Константин Богомолов вместе более четырех лет. Публика и не думала, что их отношения так долго продержатся, ведь режиссер и журналистка очень похожи характерами. Оба скандальные, строгие и упрямые.

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Парочка не скрывает, что в их браке присутствуют ссоры. Однако они достаточно быстро отходят от негатива и идут на примирения. У Ксении и Константина есть одно правило – не блокировать друг друга в социальных сетях и всегда брать трубки.

В это трудно поверить, но у такой серьезной пары есть даже милые прозвища друг для друга. Режиссер сразу начал называть Ксению Масей. Сначала журналистке это не нравилось, но потом девушка привыкла.

«В моем понимании это абсолютно карикатурное слово из сериалов про гламурную жизнь. Мася… Константину нравится, когда его называют Кот. Мы не называем друг друга по именам», – рассказывает Собчак.