Экс-солистка SEREBRO Серябкина раскрыла свой вес
Экс-солистка группы SEREBRO певица Ольга Серябкина раскрыла тайну и рассказала, сколько сейчас весит. Об этом она написала в личном блоге.
38-летняя певица отвечала на вопросы поклонников и решила раскрыть свои параметры. По мнению поклонников, после родов звезда отлично выглядит и без стеснения появляется на публике в откровенных нарядах.
«158 см и 51-52 кг», — ответила на вопрос одного из пользователей соцсетей Ольга Серябкина.
Исполнительница в конце 2020 года вышла замуж за бизнесмена Георгия Начкебию, он работал в лейбле MALFA, который принадлежал концертному продюсеру артистки Максиму Фадееву. А 20 ноября 2021 года у пары появился на свет сын. Певица говорила в личном блоге, что супруг присутствовал на родах, и он первым взял Луку на руки.
Ольга Серябкина признавалась, что у нее была послеродовая депрессия, с которой она справилась без помощи психотерапевтов. По словам звезды, она нашла способ, который работает и в других сложных ситуациях. Певица рассказывала, что научилась тормозить «негативные состояния» и контролировать их, чтобы не уходить в себя.