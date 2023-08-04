Экс-солистка SEREBRO Серябкина раскрыла свой вес

Экс-солистка группы SEREBRO певица Ольга Серябкина раскрыла тайну и рассказала, сколько сейчас весит. Об этом она написала в личном блоге.

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38-летняя певица отвечала на вопросы поклонников и решила раскрыть свои параметры. По мнению поклонников, после родов звезда отлично выглядит и без стеснения появляется на публике в откровенных нарядах.

«158 см и 51-52 кг», — ответила на вопрос одного из пользователей соцсетей Ольга Серябкина.

Исполнительница в конце 2020 года вышла замуж за бизнесмена Георгия Начкебию, он работал в лейбле MALFA, который принадлежал концертному продюсеру артистки Максиму Фадееву. А 20 ноября 2021 года у пары появился на свет сын. Певица говорила в личном блоге, что супруг присутствовал на родах, и он первым взял Луку на руки.