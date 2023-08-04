Полина Максимова показала лицо без макияжа и фильтров

Актриса Полина Максимова показала, как выглядит ее лицо без макияжа и фильтров. Снимками она поделилась в социальных сетях.

© Газета.Ru

Перед камерой Полина Максимова позировала в белом топе, который дополнила украшениями. Актриса снялась без макияжа и фильтра, показав свою естественную красоту. Волосы она собрала в лаконичный низкий пучок.

Полина Максимова — российская актриса театра и кино. Она получила особую популярность после съемок в сериале «Деффчонки» на ТНТ, а затем в «257 причин, чтобы жить», за роль в котором получила награду и стала обладателем премии ОК! «Больше чем звезды» 2020 в номинации «Главный герой. Телефильм». Полина Максимова состояла в отношениях с российским пловцом, призером Олимпийских игр — Никитой Лобинцевым, а также с актером Егором Корешковым.