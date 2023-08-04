Звезда «Открытого брака» Полина Максимова показала лицо без макияжа и фильтров
Актриса Полина Максимова показала, как выглядит ее лицо без макияжа и фильтров. Снимками она поделилась в социальных сетях.
Перед камерой Полина Максимова позировала в белом топе, который дополнила украшениями. Актриса снялась без макияжа и фильтра, показав свою естественную красоту. Волосы она собрала в лаконичный низкий пучок.
Полина Максимова — российская актриса театра и кино. Она получила особую популярность после съемок в сериале «Деффчонки» на ТНТ, а затем в «257 причин, чтобы жить», за роль в котором получила награду и стала обладателем премии ОК! «Больше чем звезды» 2020 в номинации «Главный герой. Телефильм». Полина Максимова состояла в отношениях с российским пловцом, призером Олимпийских игр — Никитой Лобинцевым, а также с актером Егором Корешковым.
В июле 2023 года вышел сериал «Открытый брак» с ее участием. Главные роли в нем исполнили Марина Александрова и Антон Васильев. В основе сюжета — спасение семьи. Накануне 20-летия со дня свадьбы на супругов наваливается ворох проблем. Сева давно изменяет жене, правда, она об этом не подозревает. Но случается неожиданное: Оксана проводит ночь с другим мужчиной и признается мужу. Так пара окончательно понимает, что зашла в тупик и отношения нужно спасать.