Прогулки босиком стали популярны у звезд
Российский стилист Александр Рогов назвал ставшую популярной у зарубежных знаменитостей привычку. Соответствующий пост появился в Telegram-канале ROGOV.NEWS.
Эксперт напомнил, что ранее по улице без обуви прошлась предполагаемая жена рэпера Канье Уэста, австралийский дизайнер Бьянка Цензори. Однако он обратил внимание, что другие известные личности также выходили в свет в подобном виде.
«Босиком прогуливаются не только Йе [Канье Уэст] с Бьянкой, но и другие звезды. Кажется, это новый тренд!» — заявил Рогов.
При этом стилист снабдил публикацию снимками босых знаменитостей. Среди них — актеры Райан Гослинг, Крис Хемсворт и Киану Ривз, певицы Адель и Бейонсе, а также светские львицы Пэрис Хилтон и Ким Кардашьян.
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