Верник поделился воспоминаниями о Мирошниченко

"Она ездила до последнего за рулем. Последние годы, конечно, нет, но она обожала водить машину. Она яркая, красивая женщина и машины у нее всегда были шикарные. Самые лучшие. Она действительно любила водить машину", - заявил Верник.

До этого адвокат Александр Добровинский заявил, что наследство Мирошниченко может уйти городу, если артистка не оставила завещание. У Мирошниченко было три брака, однако наследников у нее нет. При этом за годы своей многолетней карьеры звезда нажила три большие трехкомнатные квартиры на Тверской улице в Москве. У нее также остался загородный дом в Опалихе.