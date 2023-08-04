Верник поделился воспоминаниями о Мирошниченко

Телеведущий Вадим Верник признался, что Ирина Мирошниченко любила водить
Заместитель директора по связям с общественностью МХТ имени Чехова Вадим Верник признался, что актриса Ирина Мирошниченко любила водить машину и увлекалась автомобилями. Его слова передает "Пятый канал".
"Она ездила до последнего за рулем. Последние годы, конечно, нет, но она обожала водить машину. Она яркая, красивая женщина и машины у нее всегда были шикарные. Самые лучшие. Она действительно любила водить машину", - заявил Верник.
До этого адвокат Александр Добровинский заявил, что наследство Мирошниченко может уйти городу, если артистка не оставила завещание. У Мирошниченко было три брака, однако наследников у нее нет. При этом за годы своей многолетней карьеры звезда нажила три большие трехкомнатные квартиры на Тверской улице в Москве. У нее также остался загородный дом в Опалихе.
По информации "СтарХита", его стоимость может достигать 20 миллионов рублей. Среди другого имущества артистки СМИ называют квартиру в Гнездниковом переулке, которая досталась ей по наследству от матери. Пока неизвестно, кто может претендовать на наследство актрисы. Если претенденты не появятся, то все имущество Мирошниченко перейдет правительству Москвы.