Семенович в бикини подняли на смех в сети

Бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович снялась в купальнике для обложки журнала «Антенна-Телесемь», и ее подняли на смех в сети со словами «дешево, безвкусно». Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) артистки.

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На размещенном снимке 45-летняя звезда позировала, стоя на одной ноге и подняв руки вверх. При этом она надела синее бикини с цветным растительным принтом, распустила волосы и накрасила губы малиновой помадой.

В свою очередь, подписчики раскритиковали звезду, заявив, что снимок был чрезмерно отредактирован. «Всех призывает себя любить, а у самой фотошоп зашкаливает», «Минус три размера в фотошопе», «Почему опять с нарисованным животом?», «Ретушь просто ужас. Дешево, безвкусно и пафосно», «Зачем обманывать людей? На этом фото убрали 10 килограммов как минимум», «Тебе убрали килограммов 20-30. Хоть и любишь поесть, но реальную фигуру афишировать не любишь», — возмутились юзеры.