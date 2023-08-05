Наталья Бардо похвасталась фигурой в купальнике

Наталья Бардо выбрала довольно не обычный способ похвастаться роскошной фигурой.

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Актриса опубликовала снимки в купальнике, дав понять — сейчас ей не до отпуска.

У знаменитостей сейчас сезон отпусков и поэтому в социальных сетях зачастую можно увидеть, как артисты греются под солнышком экзотических островов или плавают в бассейнах люксовых отелей. Но далеко не всем так повезло.

Вот у Натальи Бардо нет и минуты свободного времени. Актриса задействована сразу в нескольких проектах и почти не имеет никакой возможности вырваться куда-либо. Но отличает знаменитую красавицу от многих коллег по цеху потрясающее чувство юмора и здоровая самоирония. Именно благодаря этому подписчики Натальи смогли полюбоваться на ее фотографии в купальнике и ультракоротком сарафане, под которым не наблюдается белье.

«Будни актрисы: ожидание», — прокомментировала серию живописных пляжных снимков Бардо, а затем показала фотографии, демонстрирующие, как на самом деле обстоят ее дела и где она проводит последний летний месяц. — «Реальность...»

Подписчики Натальи оценили ее иронию и похвалили стройную фигуру. К слову о фигуре, Бардо не отрицает, что поддерживает себя в форме всем давно известными способами — диета и спорт. А с результатом ее усилий можно ознакомиться на уже упомянутых снимках.