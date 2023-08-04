Бейонсе тратит тысячи долларов на перевозку кресел для унитаза

Певица Бейонсе просит свою команду возить кресла для унитаза во время выездных концертов. Об этом сообщает The Sun.

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Издание опубликовало снимок контейнера, на котором написано: "Beyoncé... сиденья для унитаза". The Sun подчеркивает, что артистка платит тысячи долларов, чтобы обеспечить транспортировку подобного груза.

При этом источник The Sun заявляет, что Бейонсе - "настолько элитная исполнительница, что может позволить себе буквально все". Ей и окружению часто выделяют VIP-зону с большой обеденной, куда запрещено приближаться другому персоналу меньше чем на 50 метров. Оставшуюся еду им также запрещено забирать, отмечает издание.