Бейонсе тратит тысячи долларов на перевозку кресел для унитаза

Певица Бейонсе платит тысячи долларов за перевозку кресел для унитаза
Певица Бейонсе просит свою команду возить кресла для унитаза во время выездных концертов. Об этом сообщает The Sun.
Издание опубликовало снимок контейнера, на котором написано: "Beyoncé... сиденья для унитаза". The Sun подчеркивает, что артистка платит тысячи долларов, чтобы обеспечить транспортировку подобного груза.
При этом источник The Sun заявляет, что Бейонсе - "настолько элитная исполнительница, что может позволить себе буквально все". Ей и окружению часто выделяют VIP-зону с большой обеденной, куда запрещено приближаться другому персоналу меньше чем на 50 метров. Оставшуюся еду им также запрещено забирать, отмечает издание.
The Sun вспомнило, как в 2013 году Бейонсе потребовала, чтобы вся гастролирующая с ней группа носила одежду из 100% хлопка. Она также просила, чтобы ее питьевая вода была охлаждена до минус шести градусов по Цельсию, а к напитку выдавали титановые соломинки стоимостью 800 долларов и вырезанные вручную ледяные шарики для охлаждения горла. В начале августа Бейонсе отреагировала на скандал вокруг певицы Лиззо, убрав имя артистки из песни "Break My Soul" на фоне секс-скандала.