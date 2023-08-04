Лера Кудрявцева заявила, что разочаровалась в мужчинах

Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась своими размышлениями, которые касаются современных мужчин. Об этом она рассказала на своей личной странице в социальных сетях.

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Лера Кудрявцева отметила, что, на ее взгляд, мир плавно движется к матриархату. К такому выводу телеведущая пришла из-за поведения современных мужчин. Она рассказала, что в последнее время противоположный пол стал инфантильнее и слабее.

Телеведущая подчеркнула, что ей, как женщине, рядом с собой хочется видеть мужчину, а не «нарциссов, маменькиных сынков и инфантильных мальчиков». Однако ее наблюдения показывают, что мужчины отстранились от всего, однако до сих пор считают себя «главой семейства».