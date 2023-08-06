Анна Седокова отказалась от алкоголя

Певица Анна Седокова призналась в Telegram-канале, что отказалась от алкоголя.
Седокова перестала каждый вечер употреблять вино. По словам артистки, из-за алкоголя она очень сильно набрала вес. Певица весила 74,5 килограмма. Она объяснила, что раньше могла поправиться только до 70 килограммов.
«Я стала такой тучной, большой. Мне тысячу людей написали, что я жирная, толстая, что меня ноги не носят, поэтому я хожу на костылях. Это упустим. В какой-то момент я стояла у зеркала и сказала: «Хватит», — поделилась звезда.
Седокова отметила, что хочет управлять своей жизнью. Она считает отказ от алкоголя «шагом к осознанности».
«И я не знаю как надолго это. Не зарекаюсь, что это навсегда. Просто хочу выработать в себе новые нейронные связи», — заявила певица.
Седокова также призналась, что никогда не употребляла наркотических веществ. По словам артистки, ей не было интересно такое времяпрепровождение.