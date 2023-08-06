Анна Седокова отказалась от алкоголя

«Я стала такой тучной, большой. Мне тысячу людей написали, что я жирная, толстая, что меня ноги не носят, поэтому я хожу на костылях. Это упустим. В какой-то момент я стояла у зеркала и сказала: «Хватит», — поделилась звезда.