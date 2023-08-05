Рыбин рассказал, как фанатки раздели его догола на концерте

Солист легендарной группы «Дюна» Виктор Рыбин на подкасте Первого канала «Неформат» рассказал историю о том, как фанатки раздели его догола во время концерта.

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«Никогда не думал, что какой-то интерес представляю для них, но я ушел тогда только в кроссовках, прикрывая интимную зону», – рассказал Рыбин.

Виктор Рыбин принял участие в новом выпуске «Неформата» вместе с современным исполнителем Андреем Звонким, который прославился с песней «Голоса» в 2018 году. На подкасте артисты ознакомились с творчеством друг друга и рассказали истории из жизни.

Ведущая выпуска Валя Карнавал поинтересовалась, случались ли какие-то забавные случаи у артистов во время выступлений, и Виктор Рыбин рассказал, как вышло, что с концерта на ВДНХ в 1996 году он ушел без штанов.

«Много народу, сцена, куча оборудования. Я еще неопытный был, мне милиционеры машут, чтобы я выходил в одну сторону, а я перепутал и пошел в другую. И тут я попал в руки девушек», – отметил артист.