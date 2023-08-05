Рыбин рассказал, как фанатки раздели его догола на концерте

Солист группы «Дюна» рассказал, как фанатки раздели его догола на концерте
Солист легендарной группы «Дюна» Виктор Рыбин на подкасте Первого канала «Неформат» рассказал историю о том, как фанатки раздели его догола во время концерта.
«Никогда не думал, что какой-то интерес представляю для них, но я ушел тогда только в кроссовках, прикрывая интимную зону», – рассказал Рыбин.
Виктор Рыбин принял участие в новом выпуске «Неформата» вместе с современным исполнителем Андреем Звонким, который прославился с песней «Голоса» в 2018 году. На подкасте артисты ознакомились с творчеством друг друга и рассказали истории из жизни.
Ведущая выпуска Валя Карнавал поинтересовалась, случались ли какие-то забавные случаи у артистов во время выступлений, и Виктор Рыбин рассказал, как вышло, что с концерта на ВДНХ в 1996 году он ушел без штанов.
«Много народу, сцена, куча оборудования. Я еще неопытный был, мне милиционеры машут, чтобы я выходил в одну сторону, а я перепутал и пошел в другую. И тут я попал в руки девушек», – отметил артист.
Певец добавил, что его супруга Наталья смеялась над этим случаем и сказала, что теперь боится отпускать его на гастроли одного. Ранее «ФедералПресс» писал, что Любовь Успенская призналась в жестоком обращении со своей дочерью.