Собчак показала, как вырос её 6-летний сын от Максима Виторгана

Телеведущая Ксения Собчак ради сына поддерживает отношения с бывшим мужем Максимом Виторганом. В Сети отмечают, что 6-летний Платон с каждым годом всё больше похож на своего именитого отца.

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В Сети появилось забавное видео с маленьким сыном Собчак, который решил поотжиматься с Максимом Виторганом наравне. Оказалось, что упёртый малыш не хотел сдаваться отцу и отжимался от пола из последних сил.

Я - русский, я дойду до конца. Я - русский, моя кровь от отца, - в видео звучала композиция Шамана.

Ранее в Сети Ксения Собчак посмеялась над собственным сыном, показав Платона на детском утреннике. Судя по фото в Instagram*, Платон не очень был рад своему костюму или участию в празднике.

«Лицо Платона как бы открыто сообщает, что он - истинный сын Ксении Собчак», - пошутили в Сети.

Сама Ксения Собчак оставила в подписи фразу «кровь - не водица» и призналась, что у неё такое же лицо, когда её заставляют участвовать в коллективных «забавах».

«Просто мем «Я на любой вечеринке», - пошутила Ксения Собчак.

Напомним, что после развода с Максимом Виторганом ведущая вышла замуж за режиссёра Константина Богомолова и счастлива с ним в браке.

Как писал ранее портал 2х2.su, телеведущая Ксения Бородина вспомнила, как ей работалось на одной площадке с Ксенией Собчак. Бородина была соведущей Собчак на съёмках «Дома-2» (16+) и назвала это «сплошным унижением».