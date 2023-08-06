$94.81+1.03103.84+1.31

Принц Гарри назван лучшим другом принцесс Беатрис и Евгении

Принц Гарри по-прежнему очень близок с двоюродными сестрами принцессой Беатрис и принцессой Евгенией. Об этом пишет People со ссылкой на источник, близкий к британской королевской семье.

Принц Гарри назван лучшим другом принцесс Беатрис и Евгении
© Газета.Ru

«Они по-прежнему лучшие друзья и постоянно общаются», — сказал инсайдер.

По словам источника, напряженные отношения принца Гарри и Меган Маркл с королевской семьей, в частности, с королем Карлом и принцем Уильямом, стали «настоящим стрессом» для Беатрис и Евгении.

«Вся эта драма между ним и Меган и разрыв с остальными членами семьи очень напрягает девочек. За этим тяжело наблюдать, потому что они видят обе стороны», — заявил источник.

Однако, по его словам, принцессы Беатрис и Евгения понимают, что находятся под давлением королевской семьи и грузом ответственности.

В последний раз принц Гарри была замечен на публике с принцессами Беатрис и Евгенией на коронации короля Карла III 6 мая. Герцог Сассеский вошел в Вестминстерское аббатство, улыбаясь и общаясь с принцессой Беатрис и ее мужем Эдоардо Мапелли Моцци, а также с принцессой Евгенией и ее мужем Джеком Бруксбэнком.

Главное на «Женском»
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости