Принц Гарри назван лучшим другом принцесс Беатрис и Евгении

Принц Гарри по-прежнему очень близок с двоюродными сестрами принцессой Беатрис и принцессой Евгенией. Об этом пишет People со ссылкой на источник, близкий к британской королевской семье.

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«Они по-прежнему лучшие друзья и постоянно общаются», — сказал инсайдер.

По словам источника, напряженные отношения принца Гарри и Меган Маркл с королевской семьей, в частности, с королем Карлом и принцем Уильямом, стали «настоящим стрессом» для Беатрис и Евгении.

«Вся эта драма между ним и Меган и разрыв с остальными членами семьи очень напрягает девочек. За этим тяжело наблюдать, потому что они видят обе стороны», — заявил источник.

Однако, по его словам, принцессы Беатрис и Евгения понимают, что находятся под давлением королевской семьи и грузом ответственности.