Принц Гарри назван лучшим другом принцесс Беатрис и Евгении

Принц Гарри по-прежнему очень близок с двоюродными сестрами принцессой Беатрис и принцессой Евгенией. Об этом пишет People со ссылкой на источник, близкий к британской королевской семье.
«Они по-прежнему лучшие друзья и постоянно общаются», — сказал инсайдер.
По словам источника, напряженные отношения принца Гарри и Меган Маркл с королевской семьей, в частности, с королем Карлом и принцем Уильямом, стали «настоящим стрессом» для Беатрис и Евгении.
«Вся эта драма между ним и Меган и разрыв с остальными членами семьи очень напрягает девочек. За этим тяжело наблюдать, потому что они видят обе стороны», — заявил источник.
Однако, по его словам, принцессы Беатрис и Евгения понимают, что находятся под давлением королевской семьи и грузом ответственности.
В последний раз принц Гарри была замечен на публике с принцессами Беатрис и Евгенией на коронации короля Карла III 6 мая. Герцог Сассеский вошел в Вестминстерское аббатство, улыбаясь и общаясь с принцессой Беатрис и ее мужем Эдоардо Мапелли Моцци, а также с принцессой Евгенией и ее мужем Джеком Бруксбэнком.