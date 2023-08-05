Бейонсе перестала сотрудничество со звездой после обвинений в домогательствах

Несмотря на то, что официальные выводы соответствующих органов еще не были объявлены, Бейонсе приняла решение не ждать и действовать самостоятельно.

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Видео, которое появилось в сети, показывает, как Бейонсе стирает имя Лиззо из своей песни, а также говорит что-то в микрофон на концерте. Этот эпизод произошел в тот же вечер, когда появились первые сообщения о претензиях танцоров к рэперше.

Лиззо, 35-летняя иконa бодипозитива, была обвинена в домогательствах артисткой из своей танцевальной команды. Три женщины, работающие с Лиззо с 2021 года, подали иск в Верховный суд Лос-Анджелеса. Они описали в деталях произошедшее и свидетельствуют о моральных терзаниях, которые они переживали. В иске также утверждается, что компания рэперши не выплачивала зарплаты, а также проявляла расизм и буллинг, основанный на фэтофобии.