Телеведущая Регина Тодоренко не долетела до Тюмени

«Я не долетела в Тюмень из-за погодных условий. Съемка начинается через 3 часа, а мы тем временем приземлились в Екатеринбурге», – сообщила Тодоренко в соцсети.

Погодные условия в Тюмени оставляют желать лучшего. Несмотря на то, что в Тюменской области температура воздуха находится в диапазоне от 20 до 30 градусов тепла, в ближайшие дни там наблюдаются дожди и грозы. Ранее «ФедералПресс» писал, что Тодоренко прокомментировала развод с Владом Топаловым.