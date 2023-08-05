Татьяна Арнтгольц раскрыла, как живёт в браке с Марком Богатырёвым

Российская актриса Татьяна Арнтгольц счастлива во втором браке и говорит, что ради семьи готова отказаться от карьеры. Уже сейчас 41-летнюю артистку фанаты могут видеть нечасто – она выступает только на театральной сцене.

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По словам Арнтгольц, она сознательно закрылась от публики, выбрав для себя другой путь. Дело в том, что актриса занята своей семьёй. Ей нравится, что муж – актёр Марк Богатырёв – успешно строит карьеру, много снимается, а она занимается детьми.

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Актриса признаётся, что для неё самое важное – семья, вокруг неё крутится весь мир. Своего мужа Татьяна Арнтгольц называет замечательным, прекрасным отцом, которым она гордится.

Знаменитость устраивает, что у них в семье патриархальный уклад.

Я буду гордиться тем, какой у меня муж. Что я могу позволить себе не пахать, как лошадь, что я могу позволить себе отдохнуть, что я могу позволить себе поехать с детьми к родителям... <...> Господи, спасибо, что это так! Что я не должна думать о том, как я выплачу 500 кредитов и восемь ипотек, - рассказала Татьяна Арнтгольц.

Звезда российских сериалов рассказала, что предложение Марк Богатырёв сделал ей в Таиланде. К тому моменту они мало ещё было вместе, и предложение стало неожиданностью.

Позже оказалось, что кольцо Марку Богатырёву помогла выбрать сестра Татьяны, Ольга Арнтгольц.

Актриса говорит, что с мужем созвучна во многом – они одинаково смотрят на жизнь, мыслят, для них семья – это святое.

Они мечтали о ребёнке - и получилось, когда началась пандемия, а муж засел дома. Старшей дочери Татьяна Арнтгольц до конца первого триместра ничего не рассказывала о беременности. Девочка же со слезами на глазах думала, что «мама уже старая», «у неё никого не родится».

От известия, что она станет старшей сестрой, дочка Мария пришла в восторг. Всю беременность актриса делилась впечатлениями с дочкой.

Потом, я помню, она проснулась наутро: «Мама, а ты правда беременна? Мне это не приснилось?!» Она даже боялась, будто бы это был сон, - поделилась звезда.

Напомним, Татьяна Арнтгольц родила дочь Машу в 2009 году в браке с актёром Иваном Жидковым. В 2013 году пара развелась. С 2020 года она замужем за актёром Марком Богатырёвым, в феврале 2021 года у пары родился сын Данила.