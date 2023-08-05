Сын Малинина показал публике свою девушку

На днях младший сын Малинина публично заявил, что его сердце несвободно. У Фрола есть девушка, с которой они сейчас отдыхают в Париже.

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Судя по социальным сетям, красотку зовут Софья Городницкая. Что еще известно об избраннице Малинина-младшего?

Год назад Софья закончила институт с золотой медалью. Известно, что девушка из обеспеченной семьи. У ее мамы есть несколько бизнесов, один из них находится в Екатеринбурге. Родители Фрола сразу одобрили новую избранницу сына. Они даже уже познакомились.

«Любовь моя, красота твоих сияющих глаз несоизмерима даже с яркими звездами, роскошь длинных волос — ни с одним водопадом», — написал Фрол в социальных сетях, признаваясь красотке в любви.