«Мой мальчик, моя любовь»: Бородина опубликовала признание

Можно по-разному относиться к реалити-шоу «Дом-2», но факт есть факт: люди находят там не только вторых половинок, но и верных друзей.

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Например, ведущая Ксения Бородина много лет поддерживает теплые отношения с одной из самых ярких участниц проекта Еленой Бушиной. Более того, она стала крестной матерью старшего сына Елены Марка, которому на днях исполнилось 13 лет.

Естественно, фея-крестная не могла пропустить день рождения мальчика и приехала на праздник с ценным даром — наушниками Apple. Стоимость похожих моделей на сайте бренда — около 50-70 тысяч рублей.

Не роскошный подарок, который ведущая на днях сделала своей старшей дочери, конечно, но все равно приятно. На своей странице в Инстаграме* блогер поделилась кадрами праздничного вечера.

«Мой мальчик, моя любовь. Самый ласковый, добрый и прекрасный», — трогательно обратилась ведущая к имениннику.

Напомним, что Елена Бушина пришла на проект в 2007 году. Уроженка Екатеринбурга смогла задержаться в шоу на три года, однако настоящую любовь нашла за периметром — она вышла замуж за владельца столичного автосалона Дмитрия Железняка и летом 2010 года родила первенца — Марка. Весной 2014 года у пары родилась дочь Лаура.

К слову, старшая дочь Ксении тоже недавно отпраздновала 14-летние, и праздник получился по-настоящему роскошный.