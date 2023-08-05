Риз Уизерспун не получит алиментов после развода с мужем

Издание Page Six опубликовало детали брачного контракта актрисы Риз Уизерспун, разводящейся с мужем - агентом по талантам Джимом Тотом.

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Из судебных документов следует, что Уизерспун не получит алиментов после развода, не присудили их и Тоту - оба получают более $100 тысяч ежегодно.

Опеку над 10-летним сыном Теннесси они будут осуществлять совместно и поровну делить расходы на ребенка. В документах указано, что они договорились о воспитании сына до суда и не будут посещать курсы по родительству. 47-летняя актриса и 53-летний агент также согласились разделить принадлежащие им предметы искусства, мебель и бытовую технику.

Каждый сохранит собственные машины и счета в банке. Уизерспун и Тот объявили о разводе после почти 12 лет брака в марте.