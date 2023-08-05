Супермодель Хайди Клум показала фигуру в бикини

Супермодель Хайди Клум опубликовала фото в купальнике на яхте
Немецкая супермодель Хайди Клум показала фигуру в пестром бикини во время прогулки на яхте в Италии. Снимками она поделилась в социальных сетях.
Хайди Клум празднует четырехлетнюю годовщину свадьбы с Томом Каулитцом. Пара отдыхает в Италии, на Капри, где они поженились в 2019 году. Модель показала, как вместе с мужем отдыхает на яхте. Звезда позировала в пестром купальнике. В середине июня супермодель заподозрили в пятой беременности.
Поводом для слухов об интересном положении Хайди Клум послужили фотографии папарацци, на которых муж модели, музыкант группы Tokio Hotel Том Каулитц держался за ее живот. Спустя несколько дней звезда подиумов ответила на слухи о беременности, опубликовав в личном блоге серию снимков в бикини, на которых предстала с абсолютно плоским животом.
Хайди Клум и Том Каулитц женаты с 2019 года. Супруги воспитывают четверых детей супермодели: 19-летнюю Лени от итальянского бизнесмена Флавио Бриаторе, а также 17-летнего Генри, 16-летнего Йохана и 13-летнюю Лу от британского музыканта Сила.