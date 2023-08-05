Певица Рита Ора выложила первые фото с тайной свадьбы с Тайкой Вайтити
Певица Рита Ора опубликовала профессиональные снимки со своей свадьбы с Тайкой Вайтити, которая прошла год назад. О церемонии она рассказала в интервью журналу Vogue.
Певица и актер признались, что устроили небольшое торжество в Лос-Анджелесе в кругу близких и друзей. Свадьба прошла в их загородном доме. Программа мероприятия была составлена всего за две недели.
Рита Ора выбрала для церемонии платье Tom Ford, которое дополнила украшениями Lorraine Schwartz.
"Том Форд — один из моих любимых дизайнеров всех времен. Теперь он — один из моих близких друзей, и я очень его обожаю и восхищаюсь им. Выйти замуж в его платье было мечтой. И поскольку это не было запланировано, я не знала, будет ли подходящее платье вообще в городе. Я просто рискнула и пошла в магазин Тома Форда", — рассказала певица.
Актер рассказал, что было около восьми человек — только близкие друзья, родственники и родители в Zoom-конференции. На торжестве также присутствовал товарищ режиссера — Джермейн Клемент, который специально прилетел из Новой Зеландии. В 2022 году Рита Ора вышла замуж за Тайку Вайтити, с которым встречалась около года.