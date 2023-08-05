Певица Рита Ора выложила первые фото с тайной свадьбы с Тайкой Вайтити

"Том Форд — один из моих любимых дизайнеров всех времен. Теперь он — один из моих близких друзей, и я очень его обожаю и восхищаюсь им. Выйти замуж в его платье было мечтой. И поскольку это не было запланировано, я не знала, будет ли подходящее платье вообще в городе. Я просто рискнула и пошла в магазин Тома Форда", — рассказала певица.