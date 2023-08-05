Пьеха больше не поет

Певица уже много лет живет в 30 километрах от Петербурга - в деревне Северная Самарка, что во Всеволожском районе Лен­области.

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- Разумеется, она там не одна, там много людей, моя мама (Илона Броневицкая. - Ред.) постоянно туда приезжает, - говорит Стас.

Ну а в последний день июля вся семья собралась у Эдиты Станиславовны.

- Это давняя традиция, - пояснил певец. - Когда хорошая погода, обычно сидим в беседке, которую я ей когда-то подарил.

А вот в этот раз с подарком от семьи возникли некоторые сложности. Эдита Станиславовна находится в таком возрасте, когда уже все есть и удивить чем-то невозможно. За последние годы семья ей чего только не дарила. Поэтому сейчас решили особо не мудрствовать - подарили цветы, свои улыбки и хорошее настроение.