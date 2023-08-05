Пьеха больше не поет
Певица уже много лет живет в 30 километрах от Петербурга - в деревне Северная Самарка, что во Всеволожском районе Ленобласти.
- Разумеется, она там не одна, там много людей, моя мама (Илона Броневицкая. - Ред.) постоянно туда приезжает, - говорит Стас.
Ну а в последний день июля вся семья собралась у Эдиты Станиславовны.
- Это давняя традиция, - пояснил певец. - Когда хорошая погода, обычно сидим в беседке, которую я ей когда-то подарил.
А вот в этот раз с подарком от семьи возникли некоторые сложности. Эдита Станиславовна находится в таком возрасте, когда уже все есть и удивить чем-то невозможно. За последние годы семья ей чего только не дарила. Поэтому сейчас решили особо не мудрствовать - подарили цветы, свои улыбки и хорошее настроение.
Стоит заметить, что традиционного концерта Пьехи в день рождения снова не было. В 2021 году певица объявила, что прекращает концертную деятельность. По словам Эдиты Станиславовны, петь она больше не может и теперь предпочитает только слушать. А редко появляется на публике еще и по состоянию здоровья - она перенесла операцию на коленях. Поэтому сегодня звезда никуда не выезжает - какие уж тут концерты...