Стетхэм и Хантингтон-Уайтли планируют сыграть свадьбу

Актер Джейсон Стетхэм и модель Рози Хантингтон-Уайтли планируют сыграть свадьбу
Британская модель, бывший "ангел" Victoria's Secret Рози Хантингтон-Уайтли рассказала, что планирует сыграть свадьбу после того, как подрастут дети. Об этом она сообщила в интервью Extra.
В разговоре с журналистами Рози Хантингтон-Уайтли заявила, что планирует сыграть свадьбу в ближайшее время.
"Я думаю, что время придет. Мы так долго были сосредоточены на нашей работе, и когда появился Джек, мы заговорили об этом вновь. Мы с нетерпением ждем этого времени. Это также не является для нас большим приоритетом. Мы счастливы просто. Я думаю, будет забавно сделать это, когда ребенок немного подрастет и сможет принять участие в свадьбе", — рассказала Хантингтон-Уайтли.
Рози Хантингтон-Уайтли состоит в отношениях с Джейсоном Стетхэмом, который старше нее на 20 лет. Они познакомились в 2010 году на музыкальном фестивале Coachella и почти сразу начали встречаться. В январе 2016 года актер и модель объявили о помолвке. В июне 2017-го у пары родился сын Джек Оскар, а в феврале 2022-го на свет появилась их дочь Изабелла Джеймс.