Стетхэм и Хантингтон-Уайтли планируют сыграть свадьбу

"Я думаю, что время придет. Мы так долго были сосредоточены на нашей работе, и когда появился Джек, мы заговорили об этом вновь. Мы с нетерпением ждем этого времени. Это также не является для нас большим приоритетом. Мы счастливы просто. Я думаю, будет забавно сделать это, когда ребенок немного подрастет и сможет принять участие в свадьбе", — рассказала Хантингтон-Уайтли.