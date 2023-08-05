Агата Муцениеце смутила подписчиков новым интерьером

Инстаграм* Агаты Муцениеце — редкий пример нестандартного подхода к ведению соцсети.

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У нее что ни пост, то настоящее событие: даже, казалось бы, рядовой туристический снимок на фоне достопримечательности вызывает у подписчиков массу эмоций.

Свежий пост актрисы не стал исключением: она продемонстрировала обновленный интерьер в одной из комнат своего дома.

«Дорогие друзья, ничто не меняет внешний вид вашей комнаты, как шторы!» — сообщила Агата и показала, какой тюль висел на окне до и после ремонта.

«Ну такая ткань шикарная, так сразу заиграла тюль», — не скрывает эмоций Агата.

Однако некоторые фолловеры сочти видео за шутку: камера не смогла передать нюансы оттенка и новый тюль невозможно отличить от прежнего. Да и к грамматике актрисы у подписчиков есть серьезные претензии.

«Во-первых, "тюль" — это он, во-вторых, ничего не изменилось», — пишет первый. «Муцениеце! Рекламировать не умеешь, так и не пробуй! Не смеши людей», — требует второй. «Постирала», — шутит третий. «Это прикол, Агата?» — недоумевает четвертый.

Впрочем, декоратор Алена Терентьева, которая, судя по всему, работала над дизайном, пояснила, в чем конкретно заключаются перемены. Оказывается, все дело в цвете и фактуре: вместо белого тюля креп они с Агатой выбрали тюль «под лен» серого оттенка.

«Когда заменили мебель при ремонте и поставили серый комод и серый диван с фактурой рогожки, решили заменить тюль тоже на более натуральный по фактуре», — написала Алена.

Хотя даже она признала, что перемены «на видео не сильно видно». Что ж, хоть так стало понятно!