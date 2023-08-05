Лиза Моряк раскрыла тайну Зепюр и Прилучного

Актриса рассказывает, что Зепюр часто ей звонит, советуется и просто делится происходящим. Девушка хотела бы в скором времени выйти на работу, но найти няню для малыша очень сложно.

Отметим, что пока Зепюр сама возится с новорожденным. Недавно они всей семьей уехали на Мальдивы. Там парочка набирается сил и принимает солнечные ванны. По приезде Лиза Моряк хотела бы познакомить свою малышку с Микаэлом. Но пока в свободные дни Лиза просто отсыпается. Отметим, что для Прилучного ребенок стал третьим, а вот для Зепюр стала мамой впервые. Наследники Павла не ревнуют его к сводному брату. Между ними царит гармония и взаимопонимание.