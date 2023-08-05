Певица Ханна показала фигуру спустя полгода после родов

Певица Ханна показала то, как изменилась ее фигура спустя полгода после вторых родов. Своими результатами она поделилась с поклонниками на своей личной странице в соцсети.

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Артистка рассказывала, что за время беременности она набрала 10 килограммов. Кроме того, у нее не было отеков, поэтому она смогла быстро избавиться от лишних килограммов.

За месяц после родов артистка скинула восемь килограммов. Для этого она отказалась от мучного, сладкого, газированных напитков, заменила их овощами и белками. Она также сообщила, что начала принимать витамины и использовать различные скрабы, которые повышают упругость кожи.

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