Звезды, которые признались, что делали аборт

Аборт — шаг, на который трудно решиться, о котором зачастую жалеют спустя время. Многих звезд это не обошло стороной.

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Ирина Мирошниченко

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У Ирины Мирошниченко сложилась ослепительная карьера, как в театре, так и в кино. Однако в личной жизни все было не так гладко. В первом браке с Михаилом Шатровым актриса забеременела. Но в тот момент намечались съемки в фильме «Их знали только в лицо». Девушка не могла и не хотела жертвовать карьерой и сделала аборт. Потом актриса хотела стать мамой но увы, не получилось…

Алла Пугачева

Сейчас у Примадонны есть всё: любящий муж, прекрасные дети, внуки… Но есть то, что она себе до сих пор простить не может. В 80-х Алла Борисовна закрутила роман с Евгением Болдиным, который стал ее продюсером. Так случилось, что она забеременела. «В то время думать о детях было просто бессмысленно. У нее не было на это времени. Для нее семьей была ее работа», — вспоминает Болдин.

Дана Борисова

До 30 лет Дана Борисова сделала 9 абортов. В этом она винит своих родителей. Дело в том, что мама и папа заложили в телеведущую тягу к знаниям, а вот об отношениях с мужчинами с ней не говорили. «До 30 своих лет я сделала 9 абортов. И на больших, и на маленьких сроках. Мне всегда казалось, что, если мужчина наговорил комплиментов или подарил мне что-то — я автоматически ему должна. Я была уступчива, не умела сказать «нет». И в плане секса была безответственна. У меня были и медикаментозные аборты, и прерывание беременности таблетками. Это моя главная женская трагедия. Я нанесла этим большой урон здоровью, своей голове и психике», — признается Дана.

Елена Проклова

Елена Проклова тоже сделала ослепительную карьеру. Но в личной жизни была несчастна. В возрасте 12 лет она пережила сексуальное домогательство, что оставило отпечаток на ее дальнейшей жизни. Актриса признавалась, что дважды решалась на прерывание беременности. Первый раз Елена забеременела в подростковом возрасте и на аборт ее вела бабушка. А второй раз она ждала ребенка от Олега Янковского. Мужчина чуть ли не на коленях умолял ее оставить малыша, но Проклова заявила, что не сможет растить наследника от женатого мужчины. За всю свою жизнь Елена была беременна шесть раз. Но ей пришлось похоронить троих сыновей (двое были близнецами). Она считает, что это расплата за аборты. Зато она смогла воспитать двух дочерей от разных браков.

Марина Зудина

Однажды Марине Зудиной пришлось решиться на аборт. Тогда она забеременела от Олега Табакова, который на тот момент был семейным человеком. Молодая актриса не хотела рушить семью возлюбленного. «Мы жалели, что у нас не родились дети раньше. Но это мой выбор, и он не обсуждался с ним. Еще время такое было… Да, так получалось. Поэтому я считаю, что моя совесть перед той семьей чиста. Это мой вклад в то, чтобы Олег Павлович не уходил из той семьи. Все решения были на мне, все переживания — на мне. Но я была незрелым человеком, поэтому сказать, что я мучилась, я не могла. Я любила мужчину, мне было важно это», — рассказывала Марина на шоу «Секрет на миллион». Но судьба все равно распорядилась так, что актриса вышла замуж за Олега Павловича и родила ему сына и дочь.

Наталья Турецкая

Дочь Михаила Турецкого мечтает о третьем ребенке. Самостоятельно забеременеть у Натальи не получается и она прибегает к помощи современных медицинских технологий — ЭКО. В конце 2021 года женщине удалось забеременеть. Только через несколько месяцев на УЗИ стало ясно, что у малыша есть отклонение. Поставили диагноз — синдром Дауна. Наталья не осмелилась рожать ребёнка с особенностями и сделала аборт, о чем не жалеет. «Надо ли объяснять, что у меня двое детей, которые требуют внимания, у меня работа, жизнь, самореализация! И еще, мы не вечны. Кто после нас будет ухаживать за особенным ребенком? На чьих руках он останется? А если он умрет в первые годы жизни? Я себе никогда не прощу! Это не убийство, а спасение», — заявила женщина. Сейчас Турецкая не останавливается и продолжает делать ЭКО, чтобы стать мамой в третий раз.

Лайма Вайкуле

На заре своей карьеры Лайма Вайкуле избавилась от ребёнка. Певица не хотела жертвовать карьерой ради того, чтобы стать матерью. Тогда ей казалось, что вся жизнь впереди и еще успеет обзавестись детьми. Однако за содеянное в молодости ей пришлось расплатиться. Когда женщина все-таки захотела стать мамой, то не получилось. Естественным путем Лайма забеременеть не смогла. С помощью ЭКО наступила долгожданная беременность, но случился выкидыш. Сейчас Вайкуле жалеет о том, что не родила, когда ей предоставилась такая возможность: «Если бы меня сейчас спросили, имеет ли женщина свободу выбора, решая — делать или не делать аборт, я бы сказала: нет. Теперь я отношусь к аборту как к убийству. Ведь человек внутри тебя — он уже живой. Тогда я этого не понимала, не чувствовала. То, что я сделала — моя непреходящая душевная мука, тяжкий крест, который предстоит нести до конца».

Елена Ваенга

В 18 Елена Ваенга сделала аборт, о чем жалеет по сей день. «Это моя личная трагедия и личная вина. Но если хоть одним словом хоть одного человека я могла бы остановить… Никогда, ни при каких условиях, ни при каких обстоятельствах, пусть даже атомная война – девочки, никогда не делайте аборты. Нет ни одной женщины на планете, которая, в самых тяжелых обстоятельствах все-таки родив ребенка, пожалела бы об этом», — сказала певица в программе «Судьба человека». В 16-летнем гражданском браке с Иваном Матвиенко Елена так и не смогла стать мамой. В 2011 году они расстались. А уже через год она родила сына своему возлюбленному Роману Садырбаеву. Мальчика певица назвала Иваном.

Анастасия Волочкова