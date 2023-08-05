Как сейчас живет бывшая жена Армена Джигарханяна?

Роман мэтра Армена Джиграханяна и молодой пианистки из Киева Виталины Цымбалюк-Романовской в свое время наделал много шума. Разница в возрасте более 30 лет, она настоящая красавица, а он богат и знаменит. Отношения у пары начались, когда актер еще состоял в браке с Татьяной Власовой. Однако жена жила в другой стране, общение было минимальным. Пять лет Виталина была лишь спутницей Джигарханяна.

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Когда тот загремел с инсультом, именно она оказалась у его кровати, ухаживала в больничных стенах и дома. Многие упрекали ее в корысти, но тогда Виталина не была его женой, а действовала так из самых добрых побуждений. Они поженились, когда Джигарханян в очередной раз заболел и попал в клинику. Тогда он уже успел развестись и сделал предложение молодой возлюбленной. Пышной свадьбы не было.

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Все прошло достаточно скромно. Цымбалюк-Романовская тогда уже занимала приличный пост в театре Джигарханяна и продолжала заботиться о муже. Но вдруг между ними пробежала черная кошка. Актер оказался в больнице и стал обвинять жену в разных бедах, мол, и имущество хочет прибрать к своим руках, и в театре ведет себя как хозяйка, уже не обращая внимание на мнение Джигарханяна. Далее все напоминало какой-то хитро закрученный сериал. Актер не хотел возвращаться домой, он скитался по друзьям. Цымбалюк -Романовская обращалась к нему с экрана телевизора. Бывшие возлюбленные расстались. Армен Джигарханян доверился друзьям. Но в итоге, должного ухода он не получал. Когда его привезли в больницу, он был в тяжелом состоянии. Умер актер в ноябре 2020 года.

А как же сейчас живет Виталина? Одно время пианистка вела очень яркую публичную жизнь. Она появлялась на светских мероприятиях в компании Прохора Шаляпина. Шептались, что пара собирается пожениться. Однако продолжение романа не последовало. А потом и вовсе сама Виталина сказала про все это “один проект”. Больше подробностей она раскрывать не стала. В последнее время пианистка редко выходит на связь даже в соцсетях. “Два года назад отказалась от публичной жизни — она достаточно «грязная» и искажает суть. У меня новый круг друзей — непубличный, но образованный и самодостаточный”, – объяснила она.