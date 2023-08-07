45-летняя Любовь Толкалина показала лицо без макияжа

На размещенной фотографии 45-летняя Любовь Толкалина позировала перед маленьким зеркалом. Актриса предстала перед подписчиками без макияжа и укладки. Кроме того, звезда не обрабатывала снимок в фотошопе и не использовала фильтры.

В конце июля Любовь Толкалина опубликовала в личном блоге снимок, на котором позировала в облегающем боди. Однако вместо комплиментов актриса столкнулась с негативными комментариями женской части своей аудитории. На следующий день звезда написала большой пост, в котором обратилась к ненавистницам. Толкалина объяснила, что публикует подобные снимки «не для демонстрации себя как женщины», и призвала критиков не «пожалеть себя» и не смотреть ее ленту в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).