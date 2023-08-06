Звезды «Богемской рапсодии» Рами Малек и Люси Бойнтон расстались после пяти лет отношений, сообщает издание Daily Mail.

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Подтверждение о расставании появились после нескольких месяцев слухов. Влюбленных не видели вместе с момента вручения премии кинопремии BAFTA в Лондоне в феврале.

Источники издания рассказали, что Малек и Бойтон в настоящее время «живут своей жизнью и заняты работой». Недавно Рами заметили с неизвестной блондинкой на концерте Брюса Спрингстина, они держались за руки. Кроме того, актера не раз видели в обществе звезды сериала «Корона» Эммы Коррин.

Источник отметил, что Рами ценит приватность и не говорит о своих личных отношениях.