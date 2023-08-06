Адель рассказала о странном хобби

Певица Адель занимается коллекционированием светящихся миниатюрных рождественских деревень. Об этом пишет Mirror.

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«Вы подумаете, что я старая женщина. Я зашла на eBay и вдруг обнаружила там миниатюрные рождественские деревеньки с подсветкой. Я немного сошла с ума. Я потратила кучу денег», — сказала Адель поклонникам во время своего выступления в Лас-Вегасе.

Исполнительница заметила коллекционные предметы в американском магазине Department 56 на eBay. Певица рассказала, что купила Снежную деревню, в которой находятся музыкальные магазины и ресторан McDonald's.

«Потом я нашла диккенсовскую [деревню] с кучей лондонских достопримечательностей. Я немного пристрастилась... Правда, моя главная цель — придумать какую-нибудь розетку, чтобы подключить все провода», — поделилась 35-летняя звезда.