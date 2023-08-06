Дженнифер Энистон отрицает поддержку антисемитизма после скандала
Дженнифер Энистон объяснила, почему она лайкнула противоречивый пост актера Джейми Фокса об Иисусе Христе, который многие посчитали антисемитским. Об этом пишет Page Six.
«Меня от этого просто тошнит. Я не ставила «лайк» этому посту ни специально, ни случайно», — написала в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) актриса. По ее словам, она не терпит ненависти в любом виде.
«И что еще более важно, я хочу прояснить для своих друзей и всех, кого задело появление этого сообщения в их ленте, — я не поддерживаю антисемитизм ни в какой форме», — уточнила 54-летняя Энистон.
Актриса была вынуждена ответить на критику после того, как в интернете появились скриншоты, на которых видно, что она «лайкнула» пост Фокса. Актер опубликовал в Instagram пост, который многие восприняли как разжигание ненависти в евреям.
«Они убили этого чувака по имени Иисус. Как ты думаешь, что они сделают с тобой?!» — написал он. Через несколько часов Джейми Фокс удалил пост.
«Хоть раз я хотел бы зайти на этот сайт и не видеть антисемитизма, особенно от таких знаменитостей, как Джейми Фокс и Дженнифер Энистон. Не хотите быть союзником — хорошо, но оставьте нас в покое!», «Дженнифер Энистон поддержала антисемитский пост Джейми Фокса. Она ведь знает, что прославилась, играя еврейку в хитовом ситкоме? Рейчел Грин была еврейкой», — написали недовольные пользователи Twitter.