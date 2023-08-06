Энистон отрицает поддержку антисемитизма после скандала

Дженнифер Энистон объяснила, почему она лайкнула противоречивый пост актера Джейми Фокса об Иисусе Христе, который многие посчитали антисемитским. Об этом пишет Page Six.

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«Меня от этого просто тошнит. Я не ставила «лайк» этому посту ни специально, ни случайно», — написала в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) актриса. По ее словам, она не терпит ненависти в любом виде.

«И что еще более важно, я хочу прояснить для своих друзей и всех, кого задело появление этого сообщения в их ленте, — я не поддерживаю антисемитизм ни в какой форме», — уточнила 54-летняя Энистон.

Актриса была вынуждена ответить на критику после того, как в интернете появились скриншоты, на которых видно, что она «лайкнула» пост Фокса. Актер опубликовал в Instagram пост, который многие восприняли как разжигание ненависти в евреям.

«Они убили этого чувака по имени Иисус. Как ты думаешь, что они сделают с тобой?!» — написал он. Через несколько часов Джейми Фокс удалил пост.