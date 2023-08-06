Мадонна поедет на гастроли после перенесенной бактериальной инфекции

Мадонна объявила о переносе тура Celebration через несколько недель после того, как она была госпитализирована в связи с бактериальной инфекцией. Об этом пишет Page Six.

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«Еще раз спасибо за вашу невероятную поддержку и терпение в течение последних нескольких недель! Я рада сообщить, что измененный график гастролей появится в ближайшие несколько дней! До скорой встречи на заслуженном празднике!» — написала исполнительница в Twitter.

В январе певица объявила о том, что в этом году она отправится в мировое турне в честь 40-летия своей музыкальной карьеры.

Начало тура по 35 городам Северной Америки было запланировано на 15 июля в Ванкувере. После выступлений в Нью-Йорке, Майами и Лос-Анджелесе певица должна была отправиться 14 октября в Европу, а по плану завершиться выступления должны были в декабре. В связи с высоким спросом на билеты, поступившие в предварительную продажу, были добавлены дополнительные концерты.