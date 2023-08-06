Гарри Стайлс торговался при покупке своего портрета за £6

Комик Джо Лайсетт нарисовал портрет Гарри Стайлса, который певец приобрел за £6. Об этом пишет Metro.

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Комик нарисовал шуточную версию портрета Гарри Стайлса, который в оригинале был выполнен известным британским художником Дэвидом Хокни.

Джо Лайсетт поделился фотографией картины в социальных сетях и пошутил, что исполнитель приехал в его «дом отдыха в Падстоу» на два дня, чтобы позировать. Поклонники Гарри Стайлса заявили, что внешность исполнителя на картине «больше напоминает [комика] Алана Карра».

Однако Стайлсу работа понравилось, и он сам написал Лайсетту с просьбой о покупке портрета.

«Мне кажется невероятно важным приобрести у вас этот портрет. Если вы когда-нибудь подумаете о том, чтобы расстаться с этим шедевром, я бы хотел немедленно повесить его у себя дома», — написал исполнитель.

Лайсетт ответил: «Я отдам его вам за £8». Затем он согласился снизить цену до £6,50 после просьбы Гарри Стайлса продать ему портрет за £6.