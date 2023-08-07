Слава объяснила, почему просила у Хайдарова 5 миллионов рублей

«Я написала Хайдарову и сообщила, что мне нужна компенсация 5 миллионов. Потому что у меня работа, потому что... ну вы все понимаете. Он мне сказал, это — вымогательство. Да, я просила у него пять миллионов. Но это не вымогательство, это просто компенсация», — высказалась Слава.