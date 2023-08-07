Слава объяснила, почему просила у Хайдарова 5 миллионов рублей

Певица Слава призналась, что просила у пластического хирурга Тимура Хайдарова компенсацию в размере 5 миллионов рублей за неудачную пластику груди. Об этом пишет news.ru.
«Я написала Хайдарову и сообщила, что мне нужна компенсация 5 миллионов. Потому что у меня работа, потому что... ну вы все понимаете. Он мне сказал, это — вымогательство. Да, я просила у него пять миллионов. Но это не вымогательство, это просто компенсация», — высказалась Слава.
Она уточнила, что после пластики у звездного врача была вынуждена обратиться к другому хирургу, чтобы он исправил последствия. По словам Славы, ей сделали «шикарную грудь» без шрамов, рубцов и других нежелательных последствий. Исполнительница добавила, что в тот момент не знала о других пострадавших от рук хирурга. Слава воспринимала диалог с Хайдаровым, как негласную переписку пациента с врачом.
22 июля Слава обвинила Хайдарова в некачественной операции на груди. После пластики артистка заметила асимметрию груди и «отвратительные шрамы». Сам хирург заявил, что певица не соблюдала рекомендации по уходу за шрамами.
Певица Любовь Успенская поддержала Славу, заявив, что тоже осталась недовольна своей пластикой у Хайдарова. После еще 52 девушки подписали коллективное письмо против хирурга. Делом со стороны пострадавших занимается адвокат Елена Сенина. Хайдарова защищает Александр Добровинский.