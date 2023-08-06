Певец Андреев назвал участников "Иванушки International" богатырями

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев рассказал в беседе с «Пятым каналом», что ассоциирует участников с богатырями.

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На закрытой премьере фильма «Баба Яга спасает мир» у Андреева спросили, есть ли у группы желания сделать фильм, где «Иванушки International» выступили бы в роли сказочных персонажей. В пример ему предложили таких героев, как Иван Царевич и Иван-молодец.

Андреев не ответил, хочет ли снять подобную картину, но заявил, что его коллектив похож на трех богатырей.

«Русская сказка — это три героя, три богатыря. Я, Андрей (Григорьев-Апполонов) и Кирилл (Туриченко). У нас у каждого своя хорошая, добрая роль», — рассказал артист.

Группа «Иванушки International» основана в 1995 году композитором и продюсером Игорем Матвиенко. В 1996-м коллектив выпустил дебютный альбом «Конечно он». Группа не раз удостаивалась наград премий «Золотой граммофон» и «Песня года».